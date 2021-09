FLÓRIDA: Deputado reforça pedido de recuperação de ponte caída no Distrito do Indaiá

O deputado estadual Vinicius Camarinha, líder do Governo do Estado na Assembléia Legislativa, através de ofício endereçado ao secretário da Casa Militar do Governo do Estado Walter Nyaskas Júnior e ao secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, está solicitando a recuperação da ponte de concreto caída próxima ao Distrito do Indaiá do Aguapeí em Flórida Paulista.

No oficio enviado às autoridades do Governo do Estado, o deputado Vinicius Camarinha ressalta que a ponte está caída há vários anos, porém, sua estrutura inteira tem uma importância estratégica para o município.

Também ressaltou a necessidade da ponte para o escoamento da produção, conduzir estudantes e pacientes diariamente.

“Cumpre destacar que já há projeto a esse respeito, tanto para a recuperação da ponte existente que está caída, quanto a construção de uma nova ponte, protocolado desde 2019, porém até o presente momento não foi definido uma solução para esta situação que requer extrema urgência”, ressaltou o deputado.

O pedido apresentado pelo deputado Vinicius Camarinha atende uma solicitação do prefeito Wilson Fróio Júnior que vem buscando uma solução para esta ponte que está caída já faz mais de cinco anos e depende de posicionamento do Governo do Estado.