JUNQUEIRÓPOLIS: Mais 10 novas empresas vencem licitação para o Distrito IV

O prefeito Osmar Pinatto, vice Rael da Saúde e diretores receberam os novos empresários vencedores do processo licitatório para os terrenos do Distrito Industrial IV, finalizado na tarde desta quinta-feira(30/09/21).

Em sua fala Pinatto parabenizou aos novos empresários e discorreu aos presentes sobre as obras de infraestrutura que teve autorização do governador de São Paulo de R$1,350 milhão conquistados através de emendas dos deputados estadual Mauro Bragato e federal Samuel Moreira(ambos do PSDB), mais a contra partida do município de R$280 mil, somando R$1,630 milhão para a pavimentação asfáltica do Distrito IV.

Os novos empreendedores:

ITEM 01: Lote 07 da Quadra A: área de 1.303,37 m²: MICHELE FERREIRA CAETANO;

ITEM 02: Lote 09 da Quadra A: área de 957,13 m²: ELAINE DE SOUZA SILVA MARQUES 32897986824;

ITEM 03: Lotes 03-04 da Quadra B: área de 6.040,00 m²: INDIGO ENGENHARIA LTDA;

ITEM 04: Lote 08 da Quadra D: área de 985,72 m²: CLAUDENIR NOGUEIRA DE SANTANA-ME;

ITEM 05: Lote 09 da Quadra D: área de 985,72 m²: MARCELO DONIZETTI MARIANO DESTRO;

ITEM 06: Lote 04 da Quadra E: área de 1.415,39 m²: VITAL ALVES DA SILVA-ME;

ITEM 08: Lote 03 da Quadra D: área de 5.139,05 m²: GIANINA DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA;

ITEM 09: Lote 10 da Quadra D: área de 985,72 m²: MARA CRISTIANE DA SILVA 10527462845;

ITEM 10: Lote 14 da Quadra F: área de 708,72 m²: JOSÉ CARLOS BRUNO DA SILVA;

ITEM 11: Lote 11 da Quadra F: área de 2.021,72 m²: FLÁVIA MARTINS JUNQUEIRA