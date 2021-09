LUCÉLIA: Voluntários realizam limpeza no Rio Aguapeí/Salto Botelho

Na manhã de domingo (26), foi realizada a limpeza nas margens do Rio Aguapei na região do Parque Natural Municipal “Salto Botelho”.

A ação contou com a participação do Comtur, Instituto Hans Peter Wirth, Lions Clube Lucélia, residentes e donos de ranchos no Recanto das Flores e apoio da Prefeitura de Lucélia.

De acordo com os participantes, a força tarefa em prol ao meio ambiente foi um sucesso e contou com auxílio de barcos, caiaques e camionetes.

Cerca de 20 pessoas dos seguimentos envolvidos recolheram das margens do Rio Aguapei aproximadamente 300 kilos de lixo, como: sacolas plásticas, latinhas de alumínio, garrafas de vidro e plástico, redes de pesca e vários outros materiais descartados de forma irregular na natureza.

A ação vem de encontro com ao Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias, comemorado sempre no terceiro sábado do mês de Setembro. Além dos benefícios à conservação ambiental da região, a ação trás um alerta sobre a importância de recolher todo o lixo produzido nestes locais.