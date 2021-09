OSVALDO CRUZ: Implantado projeto piloto de Floresta Urbana

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente implantou o piloto de Floresta Urbana em Osvaldo Cruz.

O local escolhido para o projeto foi a rua Polônia, localizada no Jardim das Bandeiras, por se tratar de um local público com mais de 200 metros de calçadas permeáveis e com mais de 40 exemplares arbóreos em ambos os lados.

Além disso, a área conta com a preservação de copas das árvores e podas de manutenção, sendo que a ação faz parte das ações do Programa Município Verde Azul.

Ainda a Prefeitura de Osvaldo Cruz através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, iniciou no segundo semestre de 2021 uma parceria com agricultores rurais com o objetivo de revitalizar e recuperar as nascentes do município.

Também foi iniciado o plantio de espécies nativas na nascente localizada na área de captação do Negrinha, único manancial de abastecimento público localizado no município de Osvaldo Cruz.