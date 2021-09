Policiais militares salvam a vida de mulheres que estavam dentro de casa em chamas

O cabo Ruiz e soldado Reinof, do 5º Grupamento de Polícia Militar de Iacri, agiram com muita rapidez e conseguiram resgatar duas mulheres que estavam no interior de uma residência que se incendiou na madrugada desta quinta-feira, dia 30.

A rápida intervenção dos policiais militares foi essencial para que as vítimas não morressem por asfixia, devido a fumaça tóxica e densa que se espalhou pela moradia.

Por volta da 1h16 da madrugada os policiais realizavam patrulhamento pelo centro da cidade e observaram uma cortina de fumaça vindo de uma residência localizada nas imediações.

Rapidamente os policiais se deslocaram para o local, identificaram a residência, adentraram em seu interior e retiraram duas mulheres que estavam na casa, evitando que as mesmas inalassem a fumaça tóxica e densa que poderia causar a morte de ambas.

As mulheres foram conduzidas para o Pronto Atendimento Municipal onde foram atendidas pelo médico plantonista e passaram por desintoxicação, devido à inalação da fumaça.

Os policiais militares informaram que foi constatado que a origem do incêndio foi em um dos quartos, mais precisamente em uma cama de casal, e o fogo foi controlado e, felizmente, as duas vidas foram salvas.