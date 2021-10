ADAMANTINA: Prefeitura está com processo licitatório aberto para contratação de recape no valor de R$1 milhão

A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório para contratar empresa especializada para obra de recapeamento asfáltico em CBUQ no valor de R$1 milhão, recurso proveniente de convênio celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional/Subsecretaria de Convênio com município e entidades não governamentais com contrapartida de R$ 321.746,04.

O repasse que contou com o apoio do deputado estadual Mauro Bragato beneficiará 34.710,98 metros quadrados, sendo: Avenida Rio Branco (trecho entre Rua Joaquim Marques Caldeira Filho e Rua Pedro Turra); Avenida Rio Branco (trecho entre Tetsushi Haga e Rua Marília); Rua Syrlene Rodrigues de Castro (trecho entre Avenida Rio Branco e Alameda Dr. Armando de Salles Oliveira); Avenida Deputado Cunha Bueno (trecho entre Rua Marília e Rua Tsunekishi Sakai); Avenida Antônio Tiveron (trecho entre Avenida Marechal Castelo Branco e Avenida 15 de Novembro); Avenida Antônio Tiveron (trecho entre Alameda Belo Horizonte e Alameda das Margaridas); Rua Josefina Dall Antônia Tiveron (trecho entre Rua Deputado Salles Filho e Rua Euclides da Cunha) e Alameda Dr. Armando de Salles Oliveira (Trecho entre Tsunekishi Sakai e Rua Syrlene Rodrigues de Castro).

“Gostaria de agradecer ao deputado estadual Mauro Bragato que trabalhou para a viabilização desse recurso ao município que significa mais um avanço na melhoria da infraestrutura asfáltica somado ao que tem sido executado com recursos próprios”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

A abertura dos envelopes “habilitação” e “propostas” será realizada no dia 05 de outubro de 2021 às 9h na Sala de Reuniões da Procuradoria Geral do Município que está situada no Paço Municipal.

As empresas que desejarem participar do certame pela primeira vez deverão efetuar cadastramento prévio obrigatório e as que já estiveram presentes em outros certames precisam promover a atualização cadastral até o dia 30 de setembro de 2021 no Departamento de Licitação que fica no 3º andar da Prefeitura de Adamantina.

A licitante vencedora deverá dar início a obra licitada imediatamente após o recebimento da ordem de serviço. O contrato terá a vigência de 12 meses e o prazo de execução é de 720 dias.