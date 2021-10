Depois de dois anos, Expô Araçatuba volta a ser realizada em 2022

A Expô Araçatuba é um dos eventos mais tradicionais do interior paulista. Na edição de 2019, foram gerados mais de dois mil empregos diretos e indiretos, além de movimentar mais de R$ 25 milhões no município.

De acordo com Fabio Brancato, presidente do Siran, a expectativa é que os números sejam ainda maiores no evento de 2022, pois o que deve contribuir é o setor de negócios agropecuários da feira.