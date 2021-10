FLÓRIDA: No “breu”, parte da cidade está há quase 10 horas sem energia e comerciantes já amargam prejuízos

Com mais de 10 horas com o fornecimento de energia elétrica interrompido, parte dos consumidores da área central de Flórida Paulista já sofrem os danos causados pelo problema e começam a contabilizar os prejuízos que vão amargar as perdas de alimentos, estoques e outros produtos que demandam de refrigeração para que possam ser mantidos dentro da temperatura ideal para o consumo e atendimento de clientes, à exemplo das lanchonetes, bares, quitandas e sorveterias localizadas no comércio da Cidade Amizade.

O maior problema de todos, é que de acordo com a Elektro, agora denominada “Neo Energia”, é que a previsão para a haja a normalização do fornecimento da eletricidade, está marcada “em sistema” para as 2h37 da madrugada de sábado, portanto, mais de 12 horas após o sinistro que deixou parte da cidade sem energia, fazendo com que o comércio fechasse as portas ainda no início da tarde.



A informação foi obtida pelo jornalismo Folha Regional através de contato telefônico com o 0800 da empresa, uma vez que a mesma não dispõe de um canal de comunicação que a imprensa possa obter os dados necessários e muito importantes para os leitores e a população, e essa por sua vez, informou que “houveram intercorrências na região e que não sabe precisar quantas unidades consumidoras foram atingidas em decorrência do problema”.



Para nossa ligação, foi gerado o protocolo de atendimento número 0194634***, onde ficou registrado ainda o pedido de que uma equipe técnica comparecesse até o local, pois, segundo a concessionária, “não havia nenhuma queixa ou informação da falta de energia naquela localidade informada”, mesmo fornecido o horário para o reestabelecimento do fornecimento, o que veio em desencontro das informações prestadas inicialmente à nossa reportagem durante o diálogo telefônico.



Questionada sobre o problema detectado e a quantidade de unidades consumidoras atingidas entre residências e estabelecimentos comerciais, a empresa afirmou não possuir os dados para se posicionar.

A situação é tratada como um descaso e falta de respeito por parte da concessionária pela maioria dos empresários, comerciantes e consumidores ouvidos pela Folha Regional.

Nossa reportagem segue acompanhando o horário em que será retomado o fornecimento de energia elétrica e ainda mantém contato com os comerciantes afetados visando fazer um levantamento do prejuízo estimado com a situação.



Denúncias, reclamações e informações de prejuízos podem ser enviadas ao WhatsApp Folha Regional, através do telefone: (18) 99639-9589.