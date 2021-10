FLÓRIDA: Paróquia avança na revitalização de capela e construção de salas de catequese

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista está avançando com seu projeto de revitalização da capela de Nossa Senhora das Graças e na construção de salas de catequese para atender os moradores vizinhos daquela comunidade.

O projeto foi iniciado no mês de maio deste ano e segue sendo executado contando com recursos da paróquia, doações da comunidade e ações desenvolvidas pelas pastorais.

O prédio localizado na rua Stélio Machado Loureiro é antigo e devido ter passado muito tempo fechado e sem uso, acabou deteriorando-se e necessitava de uma ampla reforma. Já foi realizada a construção de salas de catequese, banheiros, sacristia e uma cozinha que agora recebem a instalação de pisos, parte elétrica e outros acabamentos.

O próximo passo será a troca da cobertura, reboque das paredes da capela e instalação de piso.

Os interessados em colaborar com a construção podem fazer doações em dinheiro, materiais ou outros itens. Basta entrar em contato diretamente na Secretaria Paroquial ou com o Conselho de Pastoral Paroquial.

Em conversa com a nossa reportagem do site e jornal Folha Regional, o padre José Ribeiro destacou que com a conclusão, a população daquela comunidade terá além do retorno das atividades religiosas na capela, um local adequado para reuniões, aulas de catequese e outras ações.