Mais de 4 toneladas de maconha são apreendidas pela Polícia Rodoviária

Durante a Operação São Paulo Mais Seguro, o Policiamento Rodoviário abordou um caminhão, com placas de Curitiba (PR). O motorista apresentou “atitudes suspeitas”, o que motivou uma vistoria detalhada.

Em buscas no veículo, a equipe constatou no compartimento de carga do caminhão uma grande quantidade de maconha escondida sob caixas, tipo as utilizadas no transporte de hortifrúti. A droga pesou 4.300 kg, que estavam distribuídos em 326 fardos.

Depois de flagrado, o caminhoneiro foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele não informou a origem ou destino do entorpecente.