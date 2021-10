ODONTOCOMPANY firma parceria com Sindicato dos Servidores

A OdontoCompany de Flórida Paulista e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Flórida Paulista firmaram um convênio em benefício e atendimento dos associados da entidade.

A assinatura do convênio aconteceu na segunda-feira (20), nas dependências da OdontoCompany e contou com a presença dos diretores da empresa, Lucilene Ortega Gutierrez Chinelato e Flávio Claudemir Chinelato Sagrado e equipe, membros da diretoria do sindicato e associados.

Com a importante parceria, os funcionários municipais associados ao sindicato e seus familiares passam a ter descontos exclusivos e os benefícios da OdontoCompany de Flórida Paulista no atendimento odontológico e diversos tratamentos e procedimentos oferecidos pela empresa.

Vale destacar que a OdontoCompany de Flórida Paulista conta com uma equipe com 10 odontologistas que atuam nas áreas de clínica geral, ortodontia, prótese dentária, pediatria e outras, cuidando da saúde e do bem-estar dos pacientes.