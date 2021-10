Rajadas de vento e nuvem de poeira atingem Flórida Paulista e causam estragos

Prefeitura vai decretar estado de emergência e calamidade pública

As fortes rajadas de vento que ocasionaram uma grande e forte nuvem de poeira causaram estragos ao atingir Flórida Paulista no início da tarde desta sexta-feira (1).



Foram registrados vários prejuízos e entre eles, o destelhamento de residências, queda de árvores e danos em fachadas de empresas. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido por volta das 13h30 e até o momento da postagem desta matéria não havia sido retomado em parte do centro da cidade onde se concentram empresas como lanchonetes, sorveterias e outras que já amargam o prejuízo por não abrir as portas e ainda perderem parte de seus estoques e produtos perecíveis.













Na área rural, uma propriedade teve a pastagem incendiada após faíscas da rede elétrica atingirem o solo. A ocorrência mobilizou equipes da prefeitura com o caminhão tanque e o Corpo de Bombeiros no intenso trabalho e combate das chamas.

A Escola Octaviano teve parte de seu telhado danificado e a Secretaria Municipal de Educação emitiu um comunicado informando que as aulas acontecerão de maneira remota até que a situação seja normalizada. O prédio da Secretaria Municipal de Educação teve telhas arrancadas, queda do forro e outros danos.



A Santa Casa de Misericórdia teve parte de seu telhado danificado. Profissionais e voluntários travaram uma luta contra o tempo para conseguir lonas visando impedir que a chuva atingisse documentos e outros objetos.

O vento também ocasionou danos no Terminal Rodoviário, parte do forro foi arrancado e as luminárias não resistiram e acabaram ficando penduradas apenas pelos fios energizados.





Na Rua Pedro Costa, próximo ao Estádio Municipal, um poste de iluminação pública e energia elétrica ameaça cair e fez com que a prefeitura interditasse o tráfego no local.



Na estrada que liga ao Distrito de Indaiá, árvores caíram sobre a pista e houve a interdição do tráfego de veículos, demandando de um amplo trabalho de profissionais da Prefeitura.





Já na região habitada do distrito, a fisioterapia, posto de saúde e o velório municipal foram destelhados e sofreram outros danos.







Equipes da Prefeitura Municipal atuam visando sanar os estragos causados pelas condições climáticas. A Secretaria Municipal de Assistência Social atua no levantamento das famílias que tiveram as moradias atingidas pelo temporal e até o momento mais de 20 imóveis foram cadastrados e inclusive feito o levantamento fotográfico e de prejuízos para que a Prefeitura possa viabilizar o auxílio para as famílias de baixa renda ou que não tenham condições de arcas com os prejuízos sofridos.



A Prefeitura Municipal também informou que um decreto de calamidade pública e estado de emergência diante das intempéries que atingiram toda a cidade nas mais diversas áreas.



Apesar do susto ocasionado pela mudança repentina do tempo, não foram registradas ocorrências envolvendo pessoas.