SP realiza ‘Dia V’ de mobilização para aplicação de 2ª dose da vacina contra COVID-19

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (29) o “Dia V” de vacinação contra COVID-19. A iniciativa, em parceria com os 645 municípios, acontecerá neste sábado (2) e tem como objetivo a aplicação da segunda dose da vacina e a atualização dos registros de vacinação na plataforma VaciVida.

“O ‘Dia V’ é uma grande oportunidade para quem está com a segunda dose da vacina atrasada e agora poderá se vacinar. Todas as equipes municipais e estaduais estarão integradas, contribuindo para que o ‘Dia V’ seja um grande sucesso”, afirmou Doria.

Mais de cinco mil pontos de vacinação no estado estarão abertos das 7h às 19h para a aplicação exclusivamente destas doses neste sábado (consulte a programação e horários de funcionamento dos postos de seu município).

A Secretaria de Estado da Saúde ainda disponibilizará um recurso para os profissionais de saúde dos municípios para que todos possam abrir suas unidades e ter uma equipe completa para a vacinação da população.

“É uma oportunidade de aumentarmos a cobertura vacinal no estado e intensificar a aplicação da 2ª dose. A iniciativa é uma grande oportunidade para quem está com a segunda dose atrasada se vacinar”, destacou a coordenadora geral do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

As cidades também poderão utilizar a data e os recursos para atualizar o sistema VaciVida e inserir imunizados que eventualmente ainda não foram registradas. As prefeituras também poderão aplicar a terceira dose nos idosos, de acordo com o calendário vigente, e que já tomaram duas doses em fevereiro ou março. Um segundo “Dia V” de imunização ocorrerá no dia 16 de outubro.