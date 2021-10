Traficante de 18 anos dá trabalho para a Polícia Militar, mas acaba preso com droga e arsenal do tráfico

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz prendeu um jovem de 18 anos na manhã desta quinta-feira (30) por tráfico de drogas, mas que tinha em sua casa um arsenal do tráfico, munição e objetos possivelmente de origem criminosa.

Em trabalho pela rua Paineira, Bairro Promorar, os policiais viram o suspeito, que já tem passagens por vários crimes como tráfico de drogas, receptação, roubo, furto e ainda passar notas falsas no comércio.

Quando o cidadão viu os policiais mudou de comportamento e foi abordado. Com ele havia uma porção de maconha e outra de crack, um celular e mais R$ 190.

Um outro indivíduo, 27 anos, também foi abordado e com ele os policiais encontraram R$ 21. Ele ainda confessou ter comprado drogas do outro jovem e que aquela seria a quarta vez que fez negócio com o primeiro suspeito e que o traficante teria em sua casa na Rua Idem Finotti uma grande quantidade de dinheiro falso.

Os PMs questionaram o primeiro suspeito sobre as informações e o traficante, mesmo algemado, tentou fugir, mas foi detido

Os policiais ainda notaram que com o jovem traficante havia uma chave. Ao ser solicitada do suspeito, o traficante tentou engoli-la, mas não conseguiu. Ele jogou a chave no chão e tentou morder os policiais.

Os PMs pegaram a chave e perguntaram de onde era. O traficante afirmou ser da casa de sua avó, na Vila Esperança. Mas os policiais não acreditaram e foram até a residência indicada pelo cliente do traficante, na Rua Idem Finotti.

Lá na casa do primeiro suspeito, a Polícia apreendeu uma balança de precisão, oito porções de crack em uma bermuda, outras 43 pedras da mesma droga embaladas, dois chips de celular, uma tesoura para corte plástico para embalar drogas, um rolo de papel alumínio, seis cápsulas deflagradas calibre 32, uma máquina de cartão de crédito, um vídeo game completo e um tablet.

O rapaz de 18 anos foi preso e ficou à disposição das autoridades. Já o cidadão de 27 anos foi ouvido e liberado.