“Consumidores podem processar empresa por longo período de falta de energia”, alerta advogado

Falta de energia já dura mais de 24 horas em parte de Flórida Paulista

Flórida Paulista e alguns municípios vizinhos enfrentam a falta de energia que teve início por volta das 13h30 de ontem (1) e que se arrastou por várias horas deixando grande parte do comércio e residências às escuras durante toda a noite e refém dos prejuízos e danos gerados pelo não abastecimento.

Na noite de ontem, próximo das 22h00, a previsão inicial dada pela empresa Elektro à reportagem do jornal e site Folha Regional, era de que a normalização deveria ocorrer até as 2h37 da madrugada deste sábado, o que até o momento da postagem desta reportagem não ocorreu.

Enquanto esperam, os comerciantes e empresas já começam a contabilizar os prejuízos por não poder abrir e colocar em funcionamento seus estabelecimentos e em alguns casos, de alimentos perecíveis e produtos que estragaram por dependerem de refrigeração.

SITUAÇÃO GERA PROCESSO POR DANO MORAL

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o advogado Dr. João Piffer alertou que por se tratar de serviço essencial, tal situação de desabastecimento é passível do ingresso de ação judicial por configurar dano moral.

“Todas as pessoas que passaram e estão passando por prejuízos ou danos ocasionados pela falta de energia elétrica podem e devem entrar com ação contra a empresa que deveria desprender de toda a sua estrutura para sanar o mais rápido possível a situação”, destaca o advogado.

Ele ainda orienta para que toda perda deve ser contabilizada e inclusive registrada através de fotos e vídeos que comprovem a situação.

“Juntadas todas as provas, o cliente poderá buscar o ressarcimento por meio da Justiça, onde a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada em arcar com os custos sofridos pelo não abastecimento”, explicou Dr. João Piffer.