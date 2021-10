Osvaldo Cruz decreta situação de emergência por estragos causados por vendaval

A situação de emergência é válida por 30 dias. Conforme o decreto, assinado pela prefeita Vera Lúcia Alves (PP) e pela diretora de Secretaria Geral Adriana Barbieri Albino, o Poder Executivo fica autorizado a lançar mão da legislação vigente, para que possa atender as necessidades resultantes da situação declarada, dentro dos limites de competência da administração pública.

Conforme as considerações do decreto, a partir das 13h30 desta sexta-feira, “o município de Osvaldo Cruz, tanto nas zonas urbana como rural, foi duramente castigado por fortíssimo vendaval em situação de anormalidade, culminando com a falta de energia elétrica e abastecimento de água, sem previsão de restabelecimento”.