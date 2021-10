Acidente entre carro e carreta deixa seis feridos

Uma vítima em estado grave e cinco com ferimentos leves, este foi o saldo de uma colisão frontal envolvendo um carro e uma carreta na Rodovia João Fiorillo (RNP-010), que liga os municípios de Rinópolis e Piacatu, nesse sábado, dia 2. O acidente aconteceu por volta das 18h27, no quilômetro 15 e as pessoas com ferimentos foram conduzidas para unidades de saúde de Rinópolis e Osvaldo Cruz pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Tupã e Osvaldo Cruz.

As equipes de salvamento ABS-10103 e de resgate de Tupã e Osvaldo Cruz foram acionadas e ao chegarem no local constataram que um veículo Gol transitava no sentido Piacatu a Rinópolis e no quilômetro 15, por motivos a serem apurados pela Perícia, houve a colisão frontal com uma carreta que transitava em sentido contrário. O acidente feriu seis pessoas, sendo uma em estado grave.

Quatro vítimas foram socorridas por ambulâncias da região, antes da chegada das guarnições do Corpo de Bombeiros. A guarnição de resgate UR-10116 socorreu a quinta vítima para o Pronto Socorro de Rinópolis. A sexta vítima, condutor do VW Gol, que ficou preso nas ferragens, foi encaminhada para Pronto Socorro de Osvaldo Cruz pela guarnição de resgate UR-14308.

A viatura do policiamento de área compareceu e permaneceu no local, uma vez que rodovia necessitou ser interditada para realização do trabalhos de desencarceramento. Posteriormente compareceu a Polícia Científica para periciar o local do acidente e os veículos envolvidos.