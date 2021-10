Caminhão tomba e polícia acha quase 280 kg de cocaína na carga de milho espalhada

Segundo a polícia, a carreta trafegava no sentido capital-interior quando, em uma curva próxima ao km 239, perdeu o controle e tombou.

Com o acidente, a carga de milho se espalhou pelo acostamento e parte da pista. Apenas uma das faixas ficou interditada e o tráfego permaneceu liberado em uma das pistas. A carreta foi retirada do local no fim da tarde e o tráfego totalmente liberado.

Durante o atendimento à ocorrência, os policiais rodoviários descobriram a droga escondida na carreta. No total, a Polícia Rodoviária apreendeu 255 tabletes de cocaína, que pesaram 277 quilos.