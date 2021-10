FLÓRIDA: Prefeitura encaminha projeto de lei criando a Feira do Produtor Rural

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através de ofício assinado pelo prefeito Wilson Fróio Júnior, encaminhou à Câmara Municipal, projeto de lei visando a criação no município de Flórida Paulista da Feira do Produtor Rural.

De acordo com o prefeito, o projeto de lei criando a Feira do Produtor Rural tem a finalidade, principalmente, de criar uma opção de renda aos produtores rurais, sobretudo aos pequenos, através da venda direta dos produtos produzidos na sua propriedade rural.

A exigência dos feirantes de participar do Programa Feira do Produtor Rural oferecido pelo Senar-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), por meio do Sindicato Rural de Flórida Paulista é justamente para capacitar o produtor rural a comercializar seus produtos diretamente ao consumidor, promovendo a relação de confiança e respeito.

Os feirantes para participarem do projeto, deverão comprovar a condição de produtor rural e munícipes de Flórida Paulista. “Portanto é uma feira diferente da feira livre que já existe em nossa cidade e não será realizada no mesmo dia, inclusive será regida por um regulamento e por uma comissão gestora”, ressaltou o prefeito.

Ao encaminhar o projeto de lei, o prefeito Fróio solicitou que seja apreciado em regime de urgência tendo em vista que deverá ser encaminhado ao Senar para que assim tal programa seja iabilizado para acontecer com programação para o mês de outubro deste ano.

Agora a Câmara Municipal está analisando o projeto de lei e deve ser votado rapidamente pelo legislativo floridense, sendo que vários vereadores durante a sessão elogiaram a iniciativa e mostraram favoráveis a sua aprovação.