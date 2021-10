Junqueirópolis terá mais de R$1,6 milhão para pavimentação do Distrito IV

O prefeito Osmar Pinatto anunciou nesta terça-feira(28/09/21), a autorização por parte do governo do estado de São Paulo de R$1.350 milhão, provenientes de emendas parlamentares vindas dos deputados estadual Mauro Bragato e federal Samuel Moreira(ambos do PSDB), destinado a pavimentação asfáltica do Distrito Industrial IV, que está em plena acensão pelo número de empresas que estão edificando seus empreendimentos com geração de empregos e rendas para o município.

Pinatto agradece aos deputados Bragato e Samuel pelas emendas, como também ao governador João Doria e vice Rodrigo Garcia pela rapidez na autorização dos recursos para Junqueirópolis, destacando que o governo estadual destinará R$1.350 milhão mais a contra partida do município de R$280 mil, o investimento total para obra de pavimentação do Distrito IV, será de R$1.630 milhão, mais uma conquista do PDM em favor da melhor qualidade de vida da população.