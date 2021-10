MARIÁPOLIS: Vereadores pedem apoio de deputado para retorno de horário da empresa de ônibus

Através de oficio encaminhado ao deputado estadual Mauro Bragato, os vereadores Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo) e Fernando Rombaldi Beserra, estão solicitando para que seja intermediado junto à Empresa de Transportes Jandaia de Presidente Prudente, o retorno de horários de Mariápolis à Adamantina e vice-versa.

Os horários solicitados pelos vereadores são os seguintes: saindo às 7h00 de Mariápolis à Adamantina e partindo às 18h10 de Adamantina à Mariápolis.

De acordo com os vereadores tal apoio é de suma importância no sentido de que existem diversos trabalhadores de Mariápolis no comércio de Adamantina e o horário comercial é das 9h00 às 18h00, na qual o transporte, principalmente no retorno, onde o último ônibus atualmente sai de Adamantina às 17h00. “Esses trabalhadores estão sujeitos a perder o emprego pela falta desses horários de retorno”, informam os vereadores.

Ainda os vereadores destacaram que Mariápolis não oferece emprego suficiente para essas pessoas e com a perda será extremamente prejudicial na renda familiar, principalmente por terem sido afetadas pela pandemia, daí a importância de um trabalho para que a empresa volte a garantir um horário para atendimento das pessoas que trabalham em Adamantina.