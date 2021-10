Polícia localiza maconha e cocaína no interior de veículo

Na noite de sábado (2), policiais militares em Inúbia Paulista viram quando o condutor de uma Ford/Pampa desviou da fiscalização e entrou numa estrada rural.

Os policiais militares interceptaram o veículo pela rua Mario Covas, no cruzamento com a avenida Leão Miguel Bannwart e viram que o veículo era ocupado por dois homens. O condutor, de 28 anos e morador de Pracinha, apresentava claros de embriaguez. Questionado, ele confessou a ingestão de bebida alcoólica.

Na vistoria ao veículo os policiais localizaram um dichavador com maconha, dois cigarros da mesma droga, um sachê de cocaína e na lateral da porta do passageiro (um rapaz de 27 anos, também morador de Pracinha), pelo lado de fora do veículo, encontrados outros dois sachês de cocaína.

O motorista relatou que compraram a droga em Osvaldo Cruz e que estavam levando para Pracinha.

A dupla foi presa. O condutor foi autuado por porte de drogas e embriaguez ao volante e o passageiro por porte de drogas, sendo ainda elaborados os autos de infrações pertinentes.