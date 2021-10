FLÓRIDA: Câmara reduz valor solicitado pela Prefeitura para reforma do terminal rodoviário

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através de ofício assinado pelo prefeito Wilson Fróio Júnior encaminhou projeto de lei solicitando autorização para abertura de crédito especial destinado a execução de obras de reforma da cobertura do Terminal Rodoviário Municipal.

O projeto de lei do prefeito solicitava a abertura de crédito no valor de R$ 170 mil para fazer face as despesas para a execução das obras e apresentou planilha de custos com memorial de cálculo assinado pelo engenheiro civil de Prefeitura.

A Prefeitura Municipal informava no projeto de lei que o recurso seria utilizado de superávit financeiro do município, portanto, recursos próprios para a execução da obra.

O vereador professor Rafael apresentou emenda substitutiva ao projeto de lei reduzindo o valor do crédito especial para R$ 80 mil.

Na justificativa para a apresentação da emenda substitutiva reduzindo o valor, o vereador professor Rafael destacou que “o presente projeto busca atender aos princípios da economicidade e eficiência do Poder Público, uma vez que considerasse o montante originalmente previsto no projeto que se emenda, apresentado pelo Executivo, excessivo para os fins que se destina”.

O projeto de lei solicitando a autorização do crédito foi aprovado por todos os vereadores e a emenda substitutiva do vereador professor Rafael foi colocada em votação e também foi aprovada – tendo dois votos contrários dos vereadores Zé do Ico e do Magrão.

Desta forma foi autorizado pela Câmara Municipal o crédito especial para a execução de reforma do telhado do terminal rodoviário no valor de R$ 80 mil e não no valor pleiteado pela Prefeitura de R$ 170 mil.

PREFEITURA ESTUDA SITUAÇÃO

Nossa reportagem buscou informação junto ao prefeito Wilson Fróio Júnior se a redução do valor poderia prejudicar a execução da obra.

De acordo com o prefeito Fróio, o caso está sendo estudado pela equipe técnica e caso o valor autorizado pela Câmara Municipal não seja suficiente para os reparos nos problemas mais urgentes, a obra não será executada neste momento. “Vamos aguardar o posicionamento da equipe técnica”, finalizou o prefeito.