FLÓRIDA: Prefeitura decreta situação de emergência em razão dos estragos da ventania

O prefeito Wilson Fróio Junior decretou situação de emergência e anormalidade no município de Flórida Paulista, em decorrência dos danos decorrentes da forte ventania, ocorrido no dia 1º de outubro de 2021 no município.

No decreto foi mencionado que o Município sofreu sensíveis avarias em virtude da tempestade ocorrida, onde prédios públicos foram danificados, além de postes de iluminação da via pública (canteiros centrais), muros e de próprios municipais, bem como residências no perímetro urbano de Flórida Paulista;

De acordo com o decreto o vendaval afetou inúmeros imóveis residenciais em todo o território municipal, afetando a moradia de famílias, afetando, assim, aproximadamente parte da população municipal e que os prejuízos transcendem o erário público municipal, afetando vários moradores locais, bem como que a situação econômica já se encontra fragilizada, em virtude das restrições impostas pelas medidas de enfrentamento ao contágio pela COVID-19.

Com o decreto, autoriza o Poder Executivo a proceder com o pedido de auxílio financeiro e humanitário junto aos entes Federal e Estadual, visando o equacionamento, redução e compensação dos impactos/danos causados pelo evento natural adverso.

Também autorizou o Executivo Municipal a proceder com compras em caráter emergencial, destinadas a reparação dos danos, seja nos prédios públicos, seja nos particulares, em que a família se enquadre nos requisitos para concessão dos benefícios eventuais (SUAS), sem a necessidade de cotações prévias, sendo dispensado ainda, o procedimento licitatório para aquisição de tais

O Decreto de situação de emergência tem a vigência de 60 dias, podendo ser prorrogado ou imediatamente suspenso, após a normalização.