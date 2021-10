Poupatempo orienta cidadãos a baixarem a Carteira de Trabalho, que já é 100% digital

Com o avanço da retomada econômica em todo o Estado e o surgimento de novas oportunidades de trabalho, o Poupatempo orienta quem pretende voltar ao mercado, utilizando os canais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo Digital.

Sem a necessidade de sair de casa, com conforto e segurança, os interessados podem aproveitar as facilidades do atendimento eletrônico para resolver pendências e ter acesso a serviços, como emissão da Carteira de Trabalho Digital, busca de vagas e cadastramento de currículo no Sistema Nacional de Emprego (Sine), inclusão de EAR (Exerce Atividade Remunerada) na CNH, sigla obrigatória no documento de quem presta serviço de transporte, e até mesmo solicitação de seguro-desemprego.

“Desde o início da pandemia no país, a Prodesp não mediu esforços e antecipou a ampliação da oferta dos serviços digitais. Hoje, mais de 150 opções estão disponíveis aos cidadãos pelo portal, aplicativo ou totens de autoatendimento. Até o fim deste ano, o objetivo é chegar a 180 serviços digitais, e a mais de 240 em 2022”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que administra o Poupatempo.

Um dos documentos fundamentais para quem vai começar a trabalhar é a Carteira de Trabalho Digital. Para acessá-la pelos canais do Poupatempo, basta entrar no site ou baixar o aplicativo Poupatempo Digital, clicar na opção “Serviços”, em seguida “Trabalho, Emprego e Previdência”, escolher “Carteira de Trabalho” e seguir os passos para conclusão do atendimento nos canais do Governo Federal – site gov.br ou app Carteira de Trabalho Digital.

A busca pelo cadastro de emprego também pode ser realizada pelas plataformas digitais. Caso o usuário tenha alguma dificuldade, ele pode entrar em contato com o Fale Conosco, disponível no app e portal do Poupatempo.

O atendimento nos canais do Poupatempo é simples, rápido, seguro e intuitivo. Ainda assim, pensando em quem tem dúvidas sobre como proceder, o portal oferece cartilhas orientativas e vídeos tutoriais, com o passo a passo de como acessar os principais serviços online. Os vídeos também estão disponíveis no canal do programa no Youtube – youtube.com/poupatempos