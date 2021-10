Armas de fogo, silenciador e luneta são apreendidos pela Polícia Ambiental após denúncia

Em seguida, os policiais subiram no telhado da residência e encontraram uma carabina de calibre 22, uma espingarda cartucheira de calibre 16, uma escopeta de calibre 12, um silenciador e uma luneta. O material estava sobre o rufo de zinco da claraboia da área da lavandeira.

Foi instaurado em nome do filho do proprietário da casa um inquérito por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com base no artigo 16 da Lei 10.826/03, devido a duas armas estarem com suas características de fábrica alteradas (cano da carabina estava serrado, com adaptação para uso de silenciador, e a espingarda calibre 12 também estava com o cano e coronha serrados).