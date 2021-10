Deputado Bragato informa: João Doria visita Presidente Prudente para debater prévias no PSDB

O deputado Mauro Bragato informa que o governador João Doria estará no próximo sábado, 09/10, às 14h, em Presidente Prudente, para um encontro com prefeitos, vereadores, lideranças e filiados do PSDB para debater a perspectiva das eleições de 2022.

O governador busca apoio da região Oeste e Centro Oeste Paulista nas prévias presidenciais do partido, que acontecerão em novembro deste ano, para escolha do candidato tucano que irá disputar a presidência da República na próxima eleição.

Serviço

Bate-papo com João Doria

Data: 9 de outubro de 2022, 14h

Local: Unoeste Campus I

Endereço: Rua José Bongiovani, 700

Cidade uiniversitária de Presidente Prudente – SP