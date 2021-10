JUNQUEIRÓPOLIS: Cooperativa reúne produtores para definir rastreabilidade da acerola

Cooperativa reúne produtores para definir rastreabilidade da acerola

A reunião organizada pela Cooperativa Agrícola de Junqueirópolis contou com apoio da Prefeitura, Cati e Sebrae e teve como finalidade a rastreabilidade da produção de acerola produzida no município.

O encontro foi mediado pelo presidente da cooperativa Osvaldo Dias, com a presença de vários produtores da fruta e os representantes da prefeitura o diretor de Agronegócio Josemar de Souza, da Cati o engenheiro Paulo Sergio Martins e pelo Sebrae a Selma Luz.

A acerola está no Brasil desde a chegada de Dom João VI, mas na época, era apenas mais uma planta no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Foi na década de 80 que uma campanha da Universidade Federal Rural de Pernambuco fez o produto se popularizar no Brasil.

Junqueirópolis faz parte da grade produtiva da acerola que é plantada no país inteiro que se tornou líder de produção mundial, com crescimento no mercado consumidor local e grande abertura para a exportação da fruta que possua o selo de rastreabilidade(origem da fruta), obtenha os melhores preços na hora da comercialização da fruta.

Técnicos do Sebrae já estão visitando algumas lavouras de acerola para implantação do projeto.

Na oportunidade ainda foi levado ao conhecimento do produtores pelo Diretor Regional Cati Engenheiro Paulo Sérgio Martins, as informações referente ao Fundo de Expansão Agronegócio Paulista, com ofertas de financiamento de até 80 mil reais a juro de 1% ao ano e parcelas divididas em até 72 meses e em até dois anos de carência.