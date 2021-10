FLÓRIDA: Prefeito Fróio visita deputados em Brasília em busca de recursos

O prefeito Wilson Fróio Júnior esteve na semana passada em Brasília onde cumpriu diversos compromissos na capital federal em Ministérios do Governo Federal e também aproveitou para buscar viabilizar recursos com deputados federais.

Em visita ao deputado federal Fausto Pinato, o prefeito Fróio apresentou pedido de verba no valor de R$ 250 mil para obras de infraestrutura urbana e também foi solicitado verba para o setor de Saúde.

Também em visita ao deputado federal Samuel Moreira (PSDB), foi apresentado pedido de verba no valor de R$ 250 mil para Saúde e ainda pleiteada verba no mesmo valor para aplicação de infraestrutura urbana.

Ainda em Brasília, o prefeito Fróio esteve no gabinete do deputado federal Luiz Carlos Motta onde solicitou também verba de R$ 250 mil para infraestrutura urbana e mais R$ 250 mil para aplicação no setor de Saúde.