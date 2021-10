Governo de SP inicia obras de R$ 521 milhões em estradas vicinais

Na região de Presidente Prudente, 4 obras foram iniciadas dentro da 1ª fase do Novas Estradas Vicinais. Ao todo, o DER está gerando quase 10 mil postos de trabalho com serviços no Estado

O Governo de São Paulo iniciou esta semana as obras da 1ª fase do Novas Estradas Vicinais, programa que está levando melhorias a 745 quilômetros de 66 vias incluídas na primeira etapa do cronograma. O investimento nesta fase é de R$ 521 milhões e está gerando quase 10 mil vagas de empregos.

As obras estão sob responsabilidade do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), ligado à Secretaria de Logística e Transportes, e vão beneficiar diretamente uma população de 16,7 milhões de pessoas em todo o estado. A previsão é que as melhorias sejam totalmente concluídas em até 12 meses.

“São Paulo faz um investimento histórico na recuperação e modernização das nossas estradas. No caso das vicinais, estamos melhorando a logística e ajudando os municípios na manutenção de caminhos que impactam no escoamento da produção agrícola e na qualidade de vida das pessoas de cada cidade”, afirma Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo.

Na região de Presidente (DR 12), são quatro obras iniciadas, totalizando R$ 24,8 milhões de investimentos em 48,8 km de estradas:

– Vicinal SPV-071e, em Presidente Epitácio – 6,9 km.

– Vicinal PSE-370/CAA-125/PSV-060, em Presidente Venceslau, Caiuá e Presidente Epitácio – 28 km.

– Vicinal PRP-030, em Parapuã – 3,4 km.

– Vicinal MTO-020/MTO-334/MTO-010, em Martinópolis – 10,5 km.

Parte do programa Pró São Paulo, que reúne recorde histórico de R$ 50 bilhões em investimentos estaduais, o Novas Estradas Vicinais abrange um amplo pacote de obras de infraestrutura para auxiliar na retomada do crescimento econômico, com oferta de emprego e geração de renda em 2021 e 2022. O Governo do Estado vai aplicar R$ 3,3 bilhões somente na recuperação das vicinais paulistas, com a geração de 30 mil empregos.

“Com muita alegria damos início a essas obras anunciadas há tão pouco tempo pelo Governo de São Paulo. Melhorar a qualidade de vida das pessoas, criar empregos e gerar renda são nossas prioridades. E as estradas vicinais têm esta capacidade, pois elas escoam a nossa produção e dão acesso aos grandes centros”, afirmo o Secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

Ele lembra ainda que a geração de empregos está beneficiando as cidades que recebem as obras, o que beneficia economias locais afetadas pela pandemia.

Importância das vicinais

Essenciais para o escoamento da produção agrícola, as estradas vicinais movimentam as economias regionais. Elas também permitem o deslocamento da população de cidades menores a grandes centros urbanos, garantindo acesso a serviços mais amplos de saúde e educação oferecidos em polos regionais.

A contratação de obras das outras quatro fases do Novas Estradas Vicinais estão com processo licitatório em andamento.

Parceria técnica

Um estudo técnico do DER, realizado em conjunto com as Prefeituras a partir de 2019, identificou os principais gargalos para o desenvolvimento do projeto.

A partir desse levantamento, as vicinais foram divididas em categorias: estradas que ligam polos geradores de produtos (como fazendas) e serviços (empresas) e rodovias estaduais, além das vias que dão acesso a municípios vizinhos.