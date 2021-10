Mulher morre após ser atropelada na SP-294

Uma mulher, que ainda não foi identificada, morreu após ser atropelada, na noite desta quarta-feira (6), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Marília.

De acordo com as primeiras informações apuradas, o acidente aconteceu nas proximidades da Vila Jardim, na zona Oeste, na altura do quilômetro 453, por volta das 20h50.

A vítima foi atropelada no sentido Vera Cruz a Oriente. O médico da concessionária que administra a rodovia atestou o óbito no local.





O veículo que atropelou a vítima não teria parado para prestar socorro. Outros automóveis também passaram por cima do corpo após a colisão.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros que transitava na via para chegar até outra ocorrência, tentou socorrer a vítima, mas ela já estava em óbito.

A perícia e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Como a vítima estava desfigurada, a mulher ainda não tinha sido identificada até a manhã desta quinta-feira (7).

Populares informaram que a vítima seria uma moradora do bairro Coimbra. Familiares iriam até o Hospital das Clínicas para tentar reconhecer o corpo.