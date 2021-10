Sitiante é multado em R$ 2,5 mil por corte de árvores em Flora Rica

No último dia (05) uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi até um sítio no município de Flora Rica atender uma denúncia de degradação ambiental mediante o uso de motosserra.

Chegando ao local os policiais constataram a supressão de cinco árvores isoladas de características de cerrado da espécie embaúba.

Em contato com o proprietário do sítio (um homem de 61 anos) declarou que desconhecia que as árvores eram nativas e necessitavam de autorização para serem suprimidas, sendo lavrado em seu desfavor um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 2.500,00 por explorar qualquer tipo de vegetação nativa mediante o corte isolado, sem autorização do órgão competente.