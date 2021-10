SP chega a 60% da população totalmente vacinada contra COVID-19

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (6) que o Estado de São Paulo chega hoje a 60% da população totalmente imunizada contra a COVID-19, superando os índices dos Estados Unidos e da Europa. São Paulo também lidera o ranking de cobertura com esquema vacinal completo entre todas as unidades federativas.

“Segundo dados da plataforma ‘Our World in Data’ da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que mede as taxas de vacinação em todo o mundo, o índice de 60% em São Paulo supera os 55% dos Estados Unidos e os 52% da média geral dos 50 países do Continente Europeu”, afirmou Doria.

São Paulo já ultrapassou percentuais de cobertura vacinal do continente europeu e de ao menos cinco países – Estados Unidos, Austrália, Argentina, Rússia e México.

Nas próximas horas, o Estado de São Paulo deve alcançar 60% da população total com esquema de imunização completo. Conforme dados disponíveis para consulta pública no Vacinômetro (https://vacinaja.sp.gov.br/), às 13h49 de hoje a cobertura já estava em 59,73%, equivalente a 27,6 milhões de pessoas com proteção garantida. Em toda a campanha, já foram aplicadas mais de 65,5 milhões de doses, somando 37 milhões de primeira dose, 26,4 milhões de segunda e 1,15 milhão de dose única. Também já foram administradas 806,1 mil doses adicionais.

“O Estado trabalha para que as pessoas tomem a sua segunda dose. Ontem tivemos estudos da Fiocruz e do Instituto Emílio Ribas que demonstram que há mais hospitalização para pessoas que não tomaram nenhuma dose e também aquelas que não tomaram a segunda dose”, destacou a coordenadora geral do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

A cobertura atual do Estado de São Paulo é quase o dobro em relação ao da Rússia (29%), 24 pontos percentuais a mais que o do México (35%) e 13 pontos superior ao do território australiano (46%). Também está pelo menos sete pontos percentuais à frente da Argentina e de todo o Continente Europeu, além de quatro pontos acima do indicador dos EUA, segundo a plataforma “Our World in Data”.

No Brasil, São Paulo lidera os estados com melhor performance na cobertura vacinal completa. Na sequência, Mato Grosso do Sul tem 58,7%. Em relação ao Rio Grande do Sul, São Paulo está cerca de dez pontos percentuais à frente. Os outros sete estados que lideram as dez primeiras posições do ranking têm coberturas que variam 41% a 46%, sendo: Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, Ceará, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. As informações destes percentuais são do Consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das Secretarias estaduais de Saúde.