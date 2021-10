ARTIGO: O que é Esquizofrenia?

A esquizofrenia é uma patologia psiquiátrica crônica. É um conjunto de transtornos psiquiátricos graves e incapacitantes. É definida por alterações nos pensamentos, emoções, percepções e do comportamento. Até hoje não se sabe a causa da esquizofrenia. Pode ser causado por fatores genéticos, ambientais e neurotransmissores que desencadeiam a doença. Geralmente a esquizofrenia se manifesta entre o final da adolescência e início da vida adulta em homens e mulheres.

A esquizofrenia pode surgir de forma súbita ou gradual. Os sintomas iniciais são percebidos por familiares ou amigos mais próximos, que notam que a pessoa está, confusa, desorganizada ou afastada.

Os principais sintomas de esquizofrenia podem variar de pessoa para pessoa, não havendo um sintoma específico desse transtorno, no entanto é possível que existam alucinações, delírios, fala desordenada e alteração no comportamento. Por isso é recomendado procurar um psiquiatra assim que forem notados sintomas. Os principais sintomas são: Delírios, alucinações, pensamentos desorganizados anormalidades na forma de se movimentar, falta de movimentação, presença de movimentos repetidos, olhar fixo, caretas, eco da fala ou ficar mudo. Podendo haver surtos psicóticos, agressividade, agitação, risco de suicídio, Sintomas negativos, falta de expressão emocional, isolamento social, deixa de se cuidar, diminuição de atenção e concentração, alterações na memória e dificuldades no aprendizado. O tratamento é psiquiátrico e de forma contínua e com obediência para evitar recaídas. Exige terapias para mudanças de comportamentos.

A esquizofrenia não tem cura, mas tem tratamentos que podem ser para a vida toda.

