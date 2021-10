Comércio de Flórida Paulista fica aberto até às 14h neste sábado

Em virtude do Dia das Crianças, feriado prolongado e visando oferecer ainda uma maior flexibilidade de horário para as compras, a Associação Comercial de Flórida Paulista em acordo com as empresas associadas, decidiu manter o comércio aberto até às 14h neste sábado (9).

Todas as empresas estarão abertas para recepcionar os clientes e algumas delas prepararam promoções e descontos especiais.

Vale destacar que na terça-feira (12), feriado nacional em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, as empresas estarão fechadas e só retomarão o atendimento na quarta-feira (13).