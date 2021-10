FLORA RICA: Secretaria de Obras define projeto de revitalização da entrada da cidade

Visando revitalizar um dos pontos mais atrativos de Flora Rica, que inclusive recebe a visita de transeuntes que passam pela rodovia, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços definiu um novo projeto de reforma da entrada da cidade.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Neto Souza, dentre as principais ações haverá a restauração dos animais de gesso, paisagismo, pintura do ponto de ônibus e implantação de sinalização de trânsito horizontal.

A obra de revitalização na entrada da cidade será realizada por meio de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Flora Rica.