Polícia Civil faz grande operação contra o tráfico de drogas

A Polícia Civil, por intermédio da Unidades Especializadas das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), Delegacia de Polícia de Panorama e Delegacia de Policia de Paulicéia, com apoio operacional do Grupo de Operação Especial – GOE, realizou nesta sexta-feira (8), ação contra o tráfico de drogas nos municípios de Dracena e Paulicéia. Denominada de Operação “AMBROSIA”, a atuação visou dar cumprimento em oito mandados de busca e apreensão domiciliar, resultante de investigações que apuram o comércio de entorpecentes.

Durante a operação, uma mulher de 37 anos e um homem de 43 anos, suspeitas de tráfico de drogas e associação para tráfico foram presas na cidade de Paulicéia. Foram apreendidos dois tabletes de maconha, várias porções do mesmo entorpecente, papelotes de cocaína, celulares, máquina de cartão de crédito, balanças de precisão, além da quantia de cerca de R$ 1.500,00 e apetrecho que comumente são usados para embalar drogas.

A ação policial foi desenvolvida com a participação de 34 policiais civis, 9 viaturas operacionais, que ainda contou com o apoio de uma guarnição do Canil da Polícia Militar. Todo o material entorpecente e objetos apreendidos foram encaminhados para realização de perícia no Instituto de Criminalística. Terminando os procedimentos flagrânciais os acusados ficaram à disposição da Justiça.

Na mitologia grega, AMBROSIA, era conhecida como Manjar dos Deuses do Olimpo, um doce com divino sabor, poder de cura, e se um mortal comum comesse morreria. A palavra AMBROSIA também é um dos apelidos usados popularmente para nominar a droga cocaína.