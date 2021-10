Rapaz de 20 anos é preso por tráfico de drogas

Em uma ocorrência registrada na tarde desta sexta-feira (8), por volta das 14h, a Polícia Mitar de Lucélia prendeu um homem, em flagrante, por tráfico de drogas.

Segundo divulgou a PM, durante patrulhamento pela rua Ricieri Pernomian, os policiais militares visualizaram dois indivíduos que, ao notarem a aproximação da viatura, mudaram o comportamento, motivando a abordagem.

Na ocasião, um deles, de 20 anos, saiu em desabalada carreira, porém, alcançado, foi detido e abordado, sendo encontrados na busca pessoal três tabletes de maconha. Questionado se havia mais drogas em sua residência, revelou ter em seu quarto.

Em diligências ao imóvel o próprio indivíduo apontou onde guardava a droga, sendo apreendidos dois potes de alumínio contendo maconha, apetrechos para preparo da droga sendo 16 ependorf (utilizados para armazenar cocaína), duas tesouras com resíduo maconha, uma balança de precisão com resíduo de maconha e R$ 956 em dinheiro. Com o outro indivíduo, de 18 anos, nada de ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos e encontro da droga e demais materiais, o rapaz de 20 anos recebeu voz de prisão em flagrante. O caso foi apresentado à Polícia Civil, onde permaneceu preso à disposição da justiça.