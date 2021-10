Homem é preso após efetuar disparos e ameaçar mulher

Conforme as informações do Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi informada de que um rapaz havia efetuado dois disparos de arma de fogo. Com as características e endereço do suspeito, os policiais foram até sua residência mas não o encontraram.

Ao virar em uma rua, uma pessoa fez sinal com as mãos indicando que o suspeito estava em frente de uma casa.

Os miliares foram até local indicado e viram o suspeito. Ao notar a presença da PM, o homem derrubou uma arma no chão e levantou as mãos para o alto. A arma era um revólver de calibre 38 que estava com duas munições deflagradas e quatro íntegras. No bolso do suspeito também foi localizada mais uma munição intacta do mesmo calibre.