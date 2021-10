Motociclista morre em acidente na SP-294

Na noite deste sábado, por volta das 20 horas o condutor de um veículo T-Cross, placa de Marília, trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido de Herculândia para Tupã, quando após passar pelo acesso ao Distrito de Parnaso colidiu contra uma motocicleta, arremessando o motociclista há vários metros.





Equipes de socorro da concessionária Eixo foram acionadas para o atendimento, mas no entanto o médico da Unidade de Suporte Avançado atestou o óbito do motociclista no local, sendo o corpo removido para o IML de Tupã pela Funerária Tamoios. O condutor do carro foi socorrido em estado de choque.





A vítima fatal foi identificada, Aurélio Moura da Costa, de 33 anos, morador na cidade de Herculândia. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrência, e a Perícia Técnica do Instituto de Criminalística esteve no local para determinar as causas do acidente. Equipes de sinalização da Eixo estiveram no local auxiliando na sinalização do local.