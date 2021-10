FLÓRIDA: Prefeitura assina termo de adesão ao Programa Sebrae de Desenvolvimento Local

A Prefeitura de Flórida Paulista firmou na tarde da última quarta-feira (6), a adesão ao Programa Sebrae – SP de Desenvolvimento Local.

A assinatura contou com a presença do prefeito Wilson Fróio Júnior, do gerente do Sebrae de Presidente Prudente, José Carlos Cavalcante; do gestor responsável pelo programa, Guilherme Aparecido Soares da Silva, presidente da Câmara Municipal Thiago Ribeiro, secretários municipais, presidente da Associação Comercial e Industrial Nilson Bertoni e equipe, além de representantes de diversas entidades do município.

O programa tem como objetivo direcionar o planejamento, coordenação e implantação de programas técnicos, projetos e atividades de apoio às micro e pequenas empresas do município.

Com essa ação, o Programa Sebrae -SP de Desenvolvimento Local espera fazer com que as empresas tenham tanto a sua competitividade elevada como o faturamento e, ainda, possibilitar que os custos sejam reduzidos.

Na assinatura do programa, o prefeito Fróio destacou a importância da adesão do PDL. “A implementação do programa possibilitará a geração de emprego e renda no município”, destacou.

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR

Ainda na ocasião, o município de Flórida Paulista foi contemplado com as ações do Programa Consórcio Empreendedor, idealizado também pelo Sebrae – SP.

A adesão ao programa visa disponibilizar às equipes da Prefeitura capacitação por um corpo técnico especializado de consultores do Sebrae.

A capacitação inclui: treinamento e acompanhamento de agentes de desenvolvimento, elaboração de projetos de captação de recursos para a modernização administrativa, programa de fortalecimento local em inclusão produtiva, simplificação do licenciamento de construção e revisão dos códigos de obras e edificações, entre outros temas.