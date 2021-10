FLÓRIDA: Profissionais de Saúde recebem palestra

No dia 5 de outubro às 15h no auditório da Secretaria Municipal de Educação ocorreu a palestra “Pandemia e Saúde Mental” para os profissionais de Saúde de nível médio através do Grupo Saúde e Vida.

Com a intenção de capacitar os profissionais da Atenção Básica do município no que tange os principais aspectos decorrentes da pandemia da Covid-19, de modo que os trabalhadores possam obter um conhecimento mais especializado que será utilizado na abordagem junto a população no dia a dia de trabalho.

A capacitação também pode ser útil em amenizar os danos à saúde mental decorrentes da pandemia, que podem acometer a vida profissional e pessoal dos servidores.

A ação faz parte das estratégias de gestão para potencializar a credibilidade dos atendimentos em saúde do município frente à população.

Temas específicos abordados: Mitos e verdades sobre o Coronavírus (combate às fake news), consequências emocionais decorrentes da pandemia (estresse, ansiedade e depressão), good news (boas notícias a respeito de tratamento, vacina e casos de cura) e IST virais.

O secretário municipal Aguinaldo Adelino Carvalho enfatiza que “este ato faz parte do compromisso da municipalidade promover um ambiente mais saudável para os colabores, principalmente no que diz respeito a saúde mental, pois é necessário cuidar de quem cuida”.