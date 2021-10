LUCÉLIA: Prefeitura abre concurso com sete vagas para professor infantil e fundamental

A Prefeitura de Lucélia abriu no final do mês de setembro, as inscrições para concurso público. São sete vagas para professor de ensino infantil e educação fundamental. O salário base pode chegar a R$ 1.941,76.

As inscrições seguem até o dia 15 de outubro e devem ser feitas exclusivamente na internet, através do site www.consulpam.com.br.

De acordo com o edital do concurso, as vagas abertas são para os seguintes cargos: professor de Educação Infantil II (1 vaga); pro fessor de Educação Básica I (2 vagas), professor de Educação Básica II – inglês (2 vagas), professor de Educação Básica II – história (1 vaga) e professor de Educação Básica II – geografia (1 vaga).

A taxa de inscrição é de R$ 21. Conforme o edital de concurso público Nº 02/2021, a previsão é que as provas ocorram dia 7 de novembro, em local a ser divulgado, o que depende do número de inscritos para a acomodação dos candidatos conforme as normas sanitárias para Covid-19.