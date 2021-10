SALMOURÃO: Prefeita conquista R$ 400 mil para revitalizar a praça da Bandeira

Conhecido como praça da Bandeira, o jardim central de Salmourão ganhou escritura após 54 anos da inauguração. Agora, a prefeita interina Sônia Gabau (PSDB) anuncia a conquista de R$ 400 mil para revitalização do espaço.

O anúncio foi feito após café da manhã da gestora com o governador João Doria e o vice Rodrigo Garcia, ambos do PSDB.

A prefeita também aproveitou a oportunidade e fez pedidos para outras áreas essenciais da cidade. Com o recurso, a praça da Bandeira passará por completa revitalização, investimento possível graças a conquista da documentação.

O trabalho foi encabeçado pelo secretário de Administração, Édis Gabau, que respeitou o espaço pertencente à Mitra Diocesana de Marília. No centro da praça fica a igreja matriz de São João Batista.

“Desde o início de nossa gestão, trabalhamos para solucionar os entraves envolvendo a administração pública, e um destes problemas era a falta de documentação na praça da Bandeira. Agora, com a escritura em mãos e recursos do Estado, faremos a revitalização do espaço, que é bastante frequentado por nossos munícipes, além de ser um cartão postal de nossa cidade”, pontua Sônia.