Covid-19: 74% dos internados no Brasil não foram completamente vacinados

74% dos pacientes internados com Covid-19 no Brasil entre julho e setembro deste ano não estavam com o esquema vacinal completo. O número é de um levantamento do Metrópoles, divulgado neste domingo (10), que usou dados do Ministério da Saúde.

Apenas 26% dos pacientes internados haviam tomado as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19, o que reforça a importância da imunização.

Do total de internações entre julho e setembro, 46,2% dos pacientes não tinham tomado nem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os outros 25,7% tinham recebido apenas uma dose do imunizante.

Para o levantamento, não foram levados em consideração casos em que a informação sobre imunização foi ignorada e casos em que as datas da vacinação não estavam completas. Isso pode fazer com que a porcentagem de vacinados mostrada no levantamento seja maior do que a real.