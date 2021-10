Covid: 99,6 milhões de brasileiros completam vacinação, 46,72% da população

Já são mais de 99,6 milhões de brasileiros com vacinação completa contra a covid-19, conforme boletim divulgado hoje pelo consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte. No total, 99.657.382 habitantes receberam a segunda dose ou a dose única de imunizante contra a doença, o que representa 46,72% da população nacional. O levantamento foi feito a partir dos dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde.

Na soma de primeiras, segundas, únicas e de reforço, foram aplicadas 843.195 doses de vacina contra a covid-19 nas últimas 24 horas em todo o Brasil. Neste período, 467.829 pessoas concluíram o esquema vacinal – destas, 465.823 receberam a segunda e outras 2.006, a única. Também houve a aplicação de 315.979 primeiras e 59.387 de reforço entre ontem e hoje.

No total, 149.684.859 brasileiros foram vacinados com a primeira dose até o momento, o correspondente a 70,17% da população do país. O total de aplicações da dose de reforço chegou a 2.404.156.

Entre as unidades da federação, o estado de São Paulo possui a maior parcela da população que já completou a vacinação: 61,01% dos habitantes locais. Mato Grosso do Sul (60,22%), Rio Grande do Sul (53%), Paraná (50,04%) e Espírito Santo (47,64%) vêm a seguir.

Os paulistas também apresentam a maior porcentagem de habitantes que já tomaram a primeira dose: 79,64% da população local. Na sequência, estão Rio Grande do Sul (73,09%), Santa Catarina (72,13%), Distrito Federal e Paraná (ambos com 71,81%).