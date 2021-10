Moradores de Flórida Paulista fazem romaria até a imagem de Aparecida em Adamantina

Celebrando a fé e a devoção com Nossa Senhora de Aparecida, um grupo de mais de 30 pessoas realizou uma extensa caminhada em romaria à pé de Flórida Paulista até a cidade vizinha de Adamantina na manhã desta terça-feira (12).

Segundo o montador de móveis João Paulo de Souza, que é um dos idealizadores do evento, este é o quarto ano consecutivo em que realizam a ida até a imagem localizada no trevo de Cidade Joia.



O trajeto teve início ao nascer do dia, por volta das 5h30, próximo ao Cemitério Municipal de onde o grupo se deslocou com sentido à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), sempre acompanhados por um carro de apoio.

Ao chegar aos pés da imagem, por volta das 8h30, o grupo acendeu velas, rezou e agradeceu pelas inúmeras bênçãos recebidas por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. O retorno para Flórida Paulista foi organizado por grupos de familiares com veículos para o translado.



“Uns pelo prazer da caminhada em grupo, outros para pagar promessas, mas todos com o único sentido, a fé em Nossa Senhora”, revelou João Paulo.



COMO A ROMARIA COMEÇOU

Bastante emocionado, o floridense João Paulo contou à reportagem do jornal e site Folha Regional como a romaria teve início.

Ele revelou que em 2017, combinou com o irmão de ir juntamente com a esposa e duas filhas para a praia no litoral paulista, porém, possuía um veículo um pouco antigo e sem seguro.



“Foi aí que coloquei os pensamentos em Nossa Senhora Aparecida e disse que se fossemos e voltássemos em segurança, iria de bicicleta até a imagem em Adamantina”, contou João Paulo.

Foram mais de 1.700 quilômetros percorridos de ida e volta e acredite, o veículo só quebrou quando foi estacionado na frente da casa da família em Flórida Paulista, no retorno da viagem.



“Parei o carro, descarregamos e eu ia buscar pão para tomarmos um café, o carro não ligou e precisou de reparos. Não tive dúvida de que era um sinal de que Nossa Senhora havia ouvido a minha prece, fui pagar a minha promessa de bike pela primeira vez em 2017 e de lá para cá não parei, ganhei a companhia de vários amigos, familiares e devotos da santa”, disse o floridense.