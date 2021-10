Pacaembuense caminha quase 200 quilômetros em romaria até o Santuário de Aparecida

O pacaembuense Danilo Antônio Pereira – popular “Bocão”, realizou a sua quarta romaria à pé até o Santuário Nacional de Aparecida em Aparecida do Norte no Vale do Paraíba.

Ele contou à reportagem do jornal e site Folha Regional que a caminhada teve início às 22h de quarta-feira passada (6), com saída do Aeroporto de Guarulhos com destino à Rodovia Presidente Dutra sentido à Aparecida.



Foram percorridos 194 quilômetros com paradas apenas para o banho, alimentação e descanso em postos de combustíveis e em pontos de apoio oferecidos ao longo do trajeto por populares.



O trajeto foi finalizado às 14h30 de ontem (11) com sua chegada e o agradecimento de joelhos na frente da Basílica do Santuário Nacional em Aparecida.



Bocão revelou que o motivo é o mesmo sempre, a gratidão pela vida e pelas graças conquistadas.

“Estamos enfrentando um momento de muita dificuldade no que diz respeito a saúde com essa pandemia e que graças à Deus e pela intercessão de Nossa Senhora, estamos voltando a normalidade em nossas vidas com motivos de sobra para agradecer”, finalizou Bocão.