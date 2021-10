Polícia Militar localiza caminhonete que havia sido roubada

No local, os militares constataram a caminhonete, sem placas, na garagem do imóvel e quatro pessoas que foram abordadas.

Outras equipes policiais foram acionadas para a realização de busca domiciliar, com o objetivo de encontrar a chave do veículo.

Após consulta do chassi da caminhonete via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os policiais constataram que o veículo era produto de roubo na cidade de Paraguaçu Paulista, no último sábado.

Questionados, o proprietário da residência e as outras pessoas que lá estavam não souberam informar mais dados sobre o veículo.

Como o local era conhecido por diversas denúncias de tráfico de drogas, os militares realizaram buscas com o apoio do Canil do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e localizaram várias pedras de crack dentro de um colchão do quarto. Também foi encontrado um pé de maconha no quintal.

Os militares fizeram contato com a vítima, que compareceu ao local com a chave reserva do veículo, segundo a PM.