DRACENA: Curso na carreta do Via Rápida seguem com ritmo intenso

As turmas que participam dos cursos na carreta do Programa Via Rápida, do Governo do Estado – unidade móvel de Imagem Pessoal II seguem a topo vapor. A carreta chegou no dia 20/09 na cidade e está instalada no estacionamento da Prefeitura.

A ação acontece numa parceria inédita entre a Prefeitura de Dracena e o Governo do Estado, por meio do Programa Via Rápida e Centro Paula Souza, através da Etec Carmelina Barbosa local.

Os cursos que estão sendo ministrados são: auxiliar de cabeleireiro, com a professora Lívia; maquiagem, com a profissional do ramo Fernanda, e manicure e pedicure, com Luciana. Os três cursos têm previsão de término para a próxima semana, dia 14.